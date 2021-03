Indian Army भर्ती मामले में बड़ा खुलासा, अब CBI करेगी घोटाले की जांच

नई दिल्ली। भारत में भ्रष्टाचार से जुड़ी खबरें आये दिन सामने आती रहती हैं। लेकिन ताजा मामला चौंकाने वाला है। इस मामले में सेना के जवानों की भर्ती में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यह मामला सीधे देश की सुरक्षा से जुड़े होने के कारण अहम है।

Based on a proactive operation by Army intelligence agencies, a case of possible malpractice in selection procedures at a Services Selection Centre has come to light. Since the scope of investigation involves multiple agencies, Indian Army has decided to hand over the case to CBI pic.twitter.com/HCW1Xxizl2