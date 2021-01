किसान नेता हन्नान मोल्ला का बड़ा बयान - केंद्र सरकार किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है

नई दिल्ली। केंद्र सरकार और किसान संघों के नेताओं के बीच कृषि कानूनों को लेकर तकरार जारी है। इस मुद्दे पर आज विज्ञान भवन में दो बजे से आठवें दौर की बातचीत होगी। इस बीच अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव हन्नान मोल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान निकलेगा या नहीं यह केंद्र सरकार पर निर्भर है। अगर सरकार चाहेगी तो समस्या का समाधान निकल आएगा।

It is up to the government whether it wants to solve the farmers' problems or conspire against the farmers to fizzle out their struggle. We hope govt will take a human approach towards the farmers: Hannan Mollah,General Secy, All India Kisan Sabha ahead of today's talks with govt pic.twitter.com/okLR6KgJKH