Bihar Election: पूर्व CM मांझी ने डाल वोट, कहा- 71 में 50 से ज्यादा सीटें जीतेगी NDA

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election) के लिए पहले चरण का वोटिंग जारी है। 16 जिलों की 71 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। इसी कड़ी में हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा और बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने भी आज वोट डाला। वोट डालने के बाद मांझी ने कहा कि इस चुनाव में NDA को बड़ी जीत मिलने जा रही है।

Bihar: Former CM Jitan Ram Manjhi casts his vote at a polling booth in Gaya during the first phase of state assembly elections.



"Out of 71 seats in phase-1, NDA will comfortably win around 50 seats," he said.