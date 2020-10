Bihar Election: 5 घंटे तक पुलिस हिरासत में रहीं CM कैंडिडेट पुष्पम प्रिया, जानें मामला

नई दिल्ली। बिहार विधानसभा चुनाव ( Bihar Election ) को लेकर इन दिनों माहौल काफी गरमाया हुआ है। सभी नेता चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। लेकिन, इस बार बिहार में एक नाम काफी गूंज रहा है, वह है प्लुरल्स पार्टी (Plurals Party) की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी (Pushpam Priya Choudhary)। लेकिन, बीती रात पुष्पम प्रिया को पांच घंटे तक पुलिस हिरासत में रहना पड़ा था। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्विटर पर दी है।

For the last 5 hours you harassed me through your police and administration. Remember this day @NitishKumar. I am coming for you. God bless you!