BJP आईटी प्रमुख मालवीय के वीडियो पर मचा बवाल, NCW ने उठाए सवाल

भाजपा आईटी प्रमुख अमित मालवीय द्वारा ट्वीट किया गया एक वीडियो उनके तथा भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की घंटी बन गया है। इस वीडियो में तथाकथित रुप से 19 वर्षीय हाथरस गैंगरेप विक्टिम को दिखाया गया था। उल्लेखनीय है कि हाथरस कांड में लड़की का बर्बरतापूर्वक गैंगरेप करने के बाद क्रूरतापूर्वक हत्या करने का प्रयास किया गया था।

वीडियो के साथ लिखा था ये मैसेज

मालवीय ने 48 सैकंड के वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा था, “Hathras victim’s interaction with a reporter outside AMU where she claimed there was an attempt to strangulate her neck. None of it is to take away from the atrocity of the crime but unfair to colour it and demean the gravity of one heinous crime against another…”

पहचान उजागर होने पर हो सकती है दो वर्ष की कैद

इस वीडियो में पीड़िता लेटी हुई दिखाई दे रही है तथा उसका चेहरा स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है जो उसकी पहचान करने के लिए पर्याप्त है। मालवीय के इस ट्वीट पर बोलते हुए NCW की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि यदि यह वीडियो गैंगरेप विक्टिम का ही है तो यह वीडियो तथा इसे शेयर करना दोनों ही अत्यन्त दुखद है। भारतीय दंड संहिता के तहत यौन उत्पीड़न की शिकार पीड़िता की पहचान उजागर करने का प्रयास करने पर आरोपी को दो वर्ष तक की कैद हो सकती है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष विमला बाथम ने कहा कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा था, लेकिन अगर वीडियो में पीड़िता की पहचान का खुलासा हुआ है तो यह निश्चित रूप से आपत्तिजनक था और आयोग इस पर संज्ञान लेगा और मालवीय को नोटिस देगा।