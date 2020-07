Mumbai के Colaba Coast से टकराया High tide, लोगों को समुद्र के किनारों से दूर रहने की सलाह

नई दिल्ली। देश में मानसून ( Monsoon 2020 ) पहुंचने के साथ ही कई राज्यों में झमाझम बारिश ( Rain in Maharashtra ) ने हालात असामान्य कर दिए हैं। खासकर देश के तटीय शहरों में स्थिति और अधिक गंभीर दिखाई दे रही है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई ( Mumbai Rain ) में सबसे अधिक खतरा बना हुआ है। यहां पिछले दो दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से चेंबूर और अंधेरी सहित कई इलाकां में वॉटर लॉगिंग ( v ) की समस्या खड़ी कर दी है। इस बीच मुंबई के कोलाबा तट से हाई टाइड (High Tide) टकराया है। यही वजह है कि बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने लोगों को समुंद्र के किनारों पर न जाने की हिदायत दी है।

Galwan Valley Clash: PM Modi के दौरे के बाद सैनिकों के इलाज पर उठ रहे सवालों को Army ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण

Maharashtra: Fishermen living in Mumbai's Colaba seek help from local administration fearing waterlogging in their houses due to incessant rainfall. A local says,"From past 3 days it's raining heavily. We're scared for our safety, we live in low lying areas. Admin should help us" pic.twitter.com/mDBcrKOolk