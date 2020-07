Lockdown के बाद Domestic Flights शुरू होते ही लोगों ने खूब किया Air travel, देखें यह आंकड़ा

नई दिल्ली। देश में अनलॉक ( Unlock ) के बाद घरेलू उड़ानों ( Domestic flights ) का परिचालन शुरू कर दिया गया है। जिसके बाद लोग घरेलू उड़ानों में खूब सफर कर रहे हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ( Union Civil Aviation Minister Hardeep Singh Puri ) ने रविवार को यह जानकारी दी। पुरी ने बताया कि शनिवार को हमनें 75,000 का आंकड़ा पार किया है। यह घरेलू यात्रियों ( Domestic travelers ) की संख्या में धीमी और स्थिर वृद्धि का संकेत है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन ( Lockdown ) के कारण सभी घरेलू उड़ानों ( Domestic Flights ) को कैंसिल कर दिया गया था। अब अनलॉक के बाद घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया गया है।

Domestic operations began with about 30K flyers on 25th May.



Yesterday we crossed the 75K mark which indicates a slow & steady rise in number of domestic flyers.



On 4th July till 2359 hrs:

Total movements 1,560

Footfalls at airports 1,53,547

Total number of flyers 76,104 pic.twitter.com/7Vhisoo9ux