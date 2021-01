चिनार कॉर्प्स के बीएस राजू बोले - पाकिस्तान को सिखाएंगे सबक, टनल और ड्रोन से हथियार भेजना चुनौती

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के खत्मे को लेकर जारी अभियान के बीच चिनार कॉर्प्स के जीओसी और लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू ने पाकिस्तान की ओर से जारी हरकतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पाक को उसके नापाक मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे।

In the Valley, Pak terrorists target security forces & civilians in crowded areas. They expect us to respond & cause more civilian casualties. They then use this as propaganda to tarnish our image & use social media to spread misinformation & attract new recruits: Lt Gen BS Raju pic.twitter.com/F0wvVPCEOl