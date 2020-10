CBI official claims : नीरव मोदी की जमानत याचिका बार-बार खारिज होना इंडिया-यूके की बड़ी सफलता

नई दिल्ली। हीरा कोरोबारी और भगोड़े नीरव मोदी ( Neerav Modi ) की जमानत याचिका बार-बार ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत ( Westminster magistrate court ) से खारिज होना भारतीय विदेश मंत्रालय, देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी और यूके क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के बीच तालमेल का शानदार उदाहरण है। इस मामले में सीबीआई ( CBI ) के एक अधिकारी ने दावा किया कि नीरव को बार—बार जमानत के मामले में झटका लगना हमारी बहुत बड़ी सफलता है।

"The repeated rejection of bail application of Nirav Modi is the result of excellent coordination between the CBI, MEA and UK's Crown Prosecution Service (CPS)," says a CBI official https://t.co/R6DYwwZ8t2