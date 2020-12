केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों को नहीं दे रही अहमियत: सरदार वीएम सिंह

नई दिल्ली। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष सरदार वीएम सिंह के अनुसार गृहमंत्री ने कहा था कि सरकार बुराड़ी में किसानों से बात करेगी। उनकी अपील के बाद,उत्तराखंड और यूपी के किसान यहां आए लेकिन सरकार ने बुधवार को उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित नहीं किया।

The Home Minister had said that the govt will talk to farmers who will sit in Burari. After his appeal, farmers from Uttarakhand & UP came here but the govt didn't invite us for talks yesterday: Sardar VM Singh, convenor of the All India Kisan Sangharsh Coordination Committee pic.twitter.com/J6yP8fbaTz