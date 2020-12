किसान एकता को तोड़ना चाहती है केंद्र सरकार, पीएम मोदी करें किसान नेताओं के साथ बैठक : SS Subharan

नई दिल्ली। एक तरफ जहां केंद्र सरकार जल्द से जल्द किसान आंदोलन को समाप्त करने की प्रक्रिया में जुटी है तो दूसरी तरफ किसान संगठनों के नेता अपनी जिद पर अड़े हैं। इस बीच किसान मजूदर संघर्ष समिति पंजाब के नेता एसएस सुभरण ने केंद्र सरकार पर किसानों को बांटने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि किसान एकता को भंग करना सही नहीं है। सुभरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सभी 507 किसान यूनियनों के नेताओं के साथ बैठक करने की मांग की है। उन्होंने कहा जब तक पीएम खुद बैठक नहीं बुलाते हम किसी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। ऐसा इसलिए कि उन्हें अब किसी पर भरोसा नहीं रहा।

The Centre is trying to divide the farmers. We won't attend any meeting called by the Govt until pm modi doesn't hold a meeting with leaders of all 507 farmers' unions: SS Subhran, Joint Secy, Kisan Mazdoor Sangharsh Committee, Punjab, at Singhu border pic.twitter.com/Fheew9z9I6