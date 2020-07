COVID-19 के चलते मतदान के नियमों में बदलाव, कोरोना मरीजों और बुजुर्गों को पोस्टल बैलट

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( COVID-19 ) को देखते हुए केंद्र सरकार ने आगामी चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को कुछ सुविधाएं दी हैं। केंद्र सरकार ( centre govt ) ने अब 65 वर्ष से ज्यादा आयु वाले मतदाताओं और होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में भर्ती कोरोना वायरस मरीजों ( Covid-19 Patients ) के लिए भी पोस्टल बैलट ( postal ballot ) सुविधा शुरू कर दी है।

यह बदलाव इस वर्ष के अंत में बिहार में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव ( Bihar Assembly polls ) से कुछ माह पहले सामने आए हैं। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक केंद्र सरकार ने भारतीय निर्वाचन आयोग ( Election Commission of India ) से सलाह-मशविरा करने के बाद निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 में संशोधन के नियम बनाए हैं।

केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 27A की धारा (aa) में 'या अपंग व्यक्तियों' शब्द के बाद अंत में 'संदिग्ध COVID-19 या संक्रमित व्यक्तियों' को जोड़ दिया जाएगा। वहीं, धारा (e) में '80 वर्ष' शब्द को बदलकर '65 वर्ष' कर दिया जाएगा।

Ministry of Law & Justice issues notification for Conduct of Elections (Amendment) Rules 2020 - for extending postal ballot facility for electors above the age of 65 years & #COVID19 patients under home/institutional quarantine: Election Commission of India (ECI) pic.twitter.com/XPKeORe8gO