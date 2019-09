चंद्रयान-2: लैंडर विक्रम की तस्वीर हुई साफ, अब भी है संपर्क की आस

नई दिल्ली। लैंडर विक्रम से संपर्क में जुटी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा को भी बड़ा झटका लगा है। जिस उम्मीद के साथ नासा ने अपने ऑर्बिटर को भेजा था उससे उतना फायदा नहीं मिला है। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अब काली अंधेरी रात होने वाली है। इसके साथ ही ISRO का विक्रम लैंडर से संपर्क करने का सपना भी धुमिल होता जा रहा है।

इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल लैंडर विक्रम की जिन तस्वीरों का इंतजार था वो ही तस्वीर सामने आई है।

इन तस्वीरों में लैंडर विक्रम की उस स्थिति का पता चला है जहां उसकी हार्ड लैंडिंग हुई है।

ये तस्वीर एंड्र्यू जॉनस ने अपनी ट्वीट पर शेयर की है।

तस्वीर को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चांद के दक्षिणी ध्रुप पर आखिर किस जगह लैंडर विक्रम की लैंडिंग हुई है।

बॉलीवुड के इस दिग्गज गायक पर लग गया 50 लाख का जुर्माना, बस हुई थी ये गलती

The Sun will set over the landing site of the Chandrayaan-2 mission Vikram lander within 2 days. As Vikram is not equipped with radioisotope heater units, any hope of contacting the spacecraft will die as temperatures approach ~minus 180 Celsius. pic.twitter.com/jsTUZiXnCp