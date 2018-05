नई दिल्ली। छत्‍तीसगढ़ के सुकमा में बड़े नक्सली हमले की जानकारी सामने आई है। घटना किस्टाराम इलाके की है। यहां मंगलवार को नक्‍सलियों ने आइइडी विस्‍फोट कर क्षेत्र को दहला दिया। धमाके में सीआरपीएफ के 212 बटालियन के 9 जवान शहीद हो गए, जबकि 6 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए।

