छत्तीसगढ़: नक्सलियों ने बारूदी सुरंग से सुरक्षा बलों की बस को उड़ाया, पांच जवान शहीद

नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सली हमले में सुरक्षा बलों की बस को बारूदी सुरंग विस्फोट से उड़ा दिया गया है। इस हमले में चार जवान शहीद हो गए। वहीं कई अन्य जवान घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक सभी जवान DRG के बताये जा रहे हैं।

एंटी नक्सल ऑपरेशन के डीजी अशोक जुनेजा ने बताया कि नक्सल विरोधी अभियान चल रहा था। एक DRG पार्टी सेशन के बाद लौट रही थी जब लगभग 4.15 बजे, उनके मार्ग में एक पुल पर 3 आईईडी विस्फोट हुए। चालक और 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई, दो की बाद में अस्पताल में मौत हो गई। इस हमले में 5 जवानों की जान चली गई है।

पुलिस के मुताबिक नारायणपुर जिले के कड़ेमेटा और कन्हरगांव के बीच नक्सलियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर सुरक्षा बलों की बस को उड़ा दिया। अभियान से वापसी के दौरान वह एक बस में सवार थे। बस जब कड़ेमेटा और कन्हरगांव गांव के बीच पहुंची तब नक्सलियों ने बारूदी सुरंग से विस्फोट कर उड़ा दिया।

Anti-naxal ops were going on. One DRG party was returning after the op when around 4.15 pm, 3 IED blasts took place at a bridge in their route. Driver & 2 jawans died on spot, 2 died later at hospital - 5 jawans lost their lives: Ashok Juneja, DG, Anti Naxal Ops#Chhattisgarh