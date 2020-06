SIPRI का दावा: Nuclear Weapons के मामले में India से आगे China और Pakistan, जानिए किसके पास कितने हथियार?

नई दिल्ली। एक तरफ पूरी दुनिया कोरोना वायरस ( coronavirus ) से जूझ रहा है। वहीं, दूसरी तरफ भारत-चीन ( India-China ) के बीच सीमा को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच डिफेंस थिंक टैंक ( Defence Think Tank ) स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) ने कहा है कि न्यूक्लियर हथियारों ( Nuclear Weapons ) के मामले में चीन ( China ) और पाकिस्तान (Pakistan) भारत ( India ) से आगे हैं।

न्यूक्लियर हथियार के मामल में भारत से आगे चीन और पाकिस्तान

परमाणु हथियारों ( Nuclear Weapons ) से संबंधित SIPRI ने सोमवार को अपना ईयर बुक-2020 जारी किया है। इसमें चीन ( Nuclear Weapons in China ), पाकिस्तान (Nuclear Weapons in Pakistan ) और भारत ( Nuclear Weapons in India ) के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्तमान में चीन के पास 320 परमाणु हथिया हैं। वहीं, पाकिस्तान के पास परमाणु हथियारों की संख्या 160 बताई गई है। जबकि, भारत के पास इस समय 150 परमाणु हथिया हैं। SIPRI ने कहा कि ये आंकड़े जनवरी, 2020 तक के हैं। वहीं, पिछले साल SIPRI ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चीन के पास 290 परमाणु हथियार, पाकिस्तान के पास 150-160 न्यूक्लियर वेपंस और भारत के पास 130-140 परमाणु हथियार थे।

दुनियाभार में 13,400 Nuclear Weapons- SIPRI

डिफेंस थिंक टैंक SIPRI ने ईयरबुक के लॉन्च का ऐलान करते कहा कि चीन अपने परमाणु हथियारगृह को आधुनिक कर रहा है। जमीन और जल पर मार करने वालीं मिसाइलें और परमाणु-सक्षम फाइटर जेट्स को भी चीन विकसित कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2020 तक नौ देश परमाणु हथियारों से संपन्न हैं। इनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजरायल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। इन देशों के पास कुल मिलाकर 13,400 न्यूक्लियर हथियारों का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, साल 2019 की तुलना में इस संख्या में कमी आई है। 2019 में कुल 13,865 परमाणु हथियार थे।

भारत-पाक ने न्यूक्लियर हथियार बढ़ाने पर दिया जोर- SIPRI

रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान धीरे-धीरे अपनी परमाणु ताकत बढ़ा रही है। SIPRI के मुताबिक, इस समये रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। रिपोर्ट में कहा गाय है कि रूस के 6,375 और अमेरिका के पास 5,800 परमाणु हथियार हैं। दोनों देशों के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। SIPRI का कहना है कि वर्तमान में पूरी दुनिया में 3,720 परमाणु हथियार ऑपरेशनल फोर्सेस के साथ तैनात हैं। जबकि, 1800 परमाणु हथियारों को हाई ऑपरेशनल अलर्ट पर रखा गया है। पिछले साल SIPRI ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि सैन्य शक्ति पर सबसे ज्यादा खर्च करने के मामले में भारती तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पर अमरीका और दूसरे नंबर पर चीन को रखा गया था।