जस्टिस एसए बोबडे हो सकते हैं अलगे CJI, चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किया नाम प्रस्तावित

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की तलाश शुरू हो गई है। वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने जस्टिस शरद अरविंद बोबडे को अगला सीजेआई बनाने की केंद्र सरकार से सिफारिश की है। इस बाबत उन्होंने केन्द्र सरकार को एक चिट्ठी भी लिखी है।

सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होते ही CJI रंजन गोगोई ने जस्टिस अरविंद बोबडे का नाम प्रस्तावित किया है। क्योंकि, नियम के अनुसार वर्तमान सीजेआई ही अगले सीजेआई की सिफारिश करता है। गौरतलब है कि CJI गोगोई 17 नवंबर को अपने पद से रिटायर्ड हो रहे हैं।

