CM Arvind Kejriwal ने कोरोना योद्धा राजू के परिवार को सौंपा 1 करोड़ का चेक, कहा - हमें सभी कोरोना वॉरियर्स पर गर्व है

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी ( AAP )प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Delhi CM Arvind Kejriwal ) ने शुक्रवार को कोरोना वायरस ( Coronavirus ) से जान गंवाने वाले एमसीडी के सफाई कर्मचारी व कोरोना योद्धा ( Corona warriors ) राजू के परिवार को एक करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। उन्होंने मजनूं का टीला इलाके में स्थित राजू के घर जाकर उनके परिवार के सदस्यों को चेक सौंपते हुए उनकी सेवा और समर्पण को नमन किया।

