सीएम देवेंद्र फड़नवीस ने किया दावा, मैंने कभी भी सुरक्षा नहीं मांगी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में सियासी ( Maharashtra Politics ) संग्राम तेज हो गया है। इस राजनीतिक गहमागहमी के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कई नेताओं की सुरक्षा घटा दी है।

उद्धव सरकार ने पूर्व सीएम और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ( Ex CM Devendra Fadnavis ) की सुरक्षा को घटा दिया है।

I never asked for security even when I was state president. I got it for the first time when I became CM & when I got threats after Yakub Memon's death sentence & other instances. I feel it should be given based on threat perception: Devendra Fadnavis, LoP in Maharashtra Assembly https://t.co/ujLbKsaSNO pic.twitter.com/kwp9bGrWEm