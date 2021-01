बिहार: सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान, 50 साल की उम्र से अधिक वाले लोगों को पहले दी जाएगी वैक्सीन

नई दिल्ली। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को प्रदेश में कोरोना वैक्सीन के वितरण को लेकर लोगों को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि हम बिहार में COVID19 टीकाकरण के लिए तैयार हैं।

इस मामले में हेल्थकेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 50 साल से ऊपर के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश केंद्रीय दिशानिर्देश का पालन करेगा और टीकाकरण का प्रभावी ढंग से संचालन होगा।

