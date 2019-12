दिल्ली-NCR में चल रही शीत लहर, पहाड़ों पर बर्फबारी से कांपा उत्तर भारत

नई दिल्ली। पहाड़ों पर अभी बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर तक पहाड़ियां बर्फ की चादर से ढकी हुईं है।

वहीं, इस बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं चल रही हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचा उत्तर भारत इस समय भयंकर सर्दी की चपेट में है।

कल यानी सोमवार को भी दिल्ली में लोग ठंड की वजह से बेहाल रहे। मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान में सामान्य से सात डिग्री सैल्सियस की कमी रिकॉर्ड की गई।

इसके साथ ही वायु गुणवत्ता सूचकांक के खराब होने और कोहरे की वजह से दृश्यता के स्तर में भी गिरावट देखने को मिली।

आपको बता दें कि दिल्ली-NCR में पिछले दस दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो साल 2014 के बाद ऐसा पहली बार जब दिल्ली में तापमान में इस कदर गिरावट दर्ज की गई हो।

मौसम विभाग के अनुसार मौसम के अधिकतम तापमान में उठापटक का यह दौर 14 दिसंबर से जारी है।

