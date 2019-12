झारखंड चुनाव परिणाम: शुरुआती रुझानों के बाद BJP ने AJSU और JVM से साधा संपर्क!

नई दिल्ली। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों के लिए सोमवार को हो रही मतगणना के शुरुआती रुझान आने के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक्टिव मोड़ में आ गई है।

भाजपा ने ऑल इंडिया झारखंड स्‍टूडेंट्स यूनियन (AJSU) के प्रमुख सुदेश महतो और झारखंड विकास मोर्चा (JVM) के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी संपर्क साधा है।

भाजपा के झारखंड प्रभारी ओम माथुर रांची में डेरा डाले हुए हैं। जानकारी के अनुसार पूरे चुनाव परिणाम आने के बाद ओम माथुर और सीएम रघुवर दास की बीच अहम मुलाकात हो सकती है।

Former CM and JVM(P)'s Babulal Marandi leading from Dhanwar seat by 2841 votes, CPI(ML)'s Raj Kumar Yadav trailing. #JharkhandAssemblyElections (file pic) pic.twitter.com/xFhaVglHnP — ANI (@ANI) December 23, 2019

वहीं, शुरुआती रुझान में झामुमो, राजद, और कांग्रेस का गठबंधन भाजपा से आगे चल रहा है। झामुमो गठबंधन 35 सीटों पर आगे चल रहा है।

हालांकि मुख्यमंत्री रघुवर दास अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। राज्य निर्वाचन विभाग के सूत्रों के मुताबिक, अभी तक आए मतगणना के रुझानों के मुताबिक, भाजपा 32 सीटों पर और झामुमो गठबंधन 35 सीटों पर आगे चल रहा है।

जबकि झाविमो 4 और आजसू 3 सीटों पर आगे चल रही है। अभी तक 77 सीटों के रुझान सामने आए हैं।

Hemant Soren is trailing from Dumka seat, BJP's Louis Marandi is leading by 6329 votes. #JharkhandAssemblyElections https://t.co/eRNlIrbdib — ANI (@ANI) December 23, 2019

इस बीच प्रारंभिक दौर में पिछड़ने के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर (पूर्वी ) से आगे चल रहे हैं। वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सरयू राय से 500 से अधिक वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं।

इधर, लातेहार से पूर्व मंत्री बैद्यनाथ राम भी आगे चल रहे हैं। शुरुआती बढ़त बनाने के बाद सिल्ली से सुदेश महतो पिछड़ गए हैं। इस चुनाव में महत्वपूर्ण राजधनवार से बाबूलाल मरांडी आगे चल रहे हैं।

Jharkhand: Counting of votes for all 81 assembly constituencies of the state is underway. Visuals from a counting centre in Ranchi. #JharkhandAssemblyPolls pic.twitter.com/vgKdjvWSzH — ANI (@ANI) December 23, 2019

उल्लेखनीय है कि पांच चरणों में 30 नवंबर से 20 दिसंबर के बीच हुए मतदान के बाद सभी सीटों के लिए ईवीएम में बंद मतों की गणना सोमवार को जारी है।

झारखंड विधानसभा चुनाव में 1,087 पुरुष, 127 महिला तथा एक तीसरे जेंडर के उम्मीदवारों समेत कुल 1,215 उम्मीदवारों ने अपना भाग्य आजमाया था, जिनके भविष्य पर आज फैसला सुनाया जाएगा।

इस बीच 24 जिला मुख्यालयों में त्रिस्तरीय सुरक्षा के बीच मतगणना जारी है। मतगणना का अधिकतम दौर चतरा में 28 राउंड और सबसे कम दो राउंड चंदनकियारी और तोरपा सीटों पर होगा।