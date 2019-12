पहाड़ों पर बर्फबारी ने बिगाड़े मैदानी इलाकों के हालाता, सर्द हवाओं की जद में दिल्ली-NCR

नई दिल्ली। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में हालात असामान्य कर दिए हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत इस समय बर्फीली हवाओं की चपेट में है।

इसके साथ ही लगातार लुढ़कते पारे के चलते मौसम में ठिठुरन जारी है। सोमवार को दिल्ली का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहने का अनुमान लगाया गया है।

सर्द हवाओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सर्दी से बचने के लिए लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं।

Delhi: Homeless people spent the night at shelter home set up at Sarai Kale Khan area, as temperature dipped in the city. pic.twitter.com/CuzwnjEsRs

वहीं, रैन बसेरों में भी लोग की भीड़ बढ़ने लगी है। गरीब और बेसहारा लोग शाम होते ही रैन बसेरों का रुख कर रहे हैं तो अधिकांश इलाकों में लोग अलाव में हाथ सेकते देखे जा सकते हैं।

रविवार का दिन दिल्लीवालों को कोहरे से जरूर राहत देने वाला रहा, लेकिन बर्फीली हवाओं ने लोगों के होश उड़ा दिए। आलम यह रहा कि मारे सर्दी के लोग छुट्टी के दिन अपने-अपने घरों में दुबकने को मजबूर रहे हैं।

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 6.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि इससे पहले बुधवार दिसंबर का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया।

Himachal Pradesh: Vehicular movement on the ice-covered National Highway 305, near Jalori Pass in Kullu. The road was opened for light vehicular movement two days back. pic.twitter.com/nvuKEfMrTF