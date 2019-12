हैदराबाद एनकाउंटर: शवों के पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली AIIMS ने भेजे 3 फोरेंसिक एक्सपर्ट

नई दिल्ली। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के चारों आरोपियों के शवों का अब पोस्टमार्टम होगा।

इसके लिए राजधानी दिल्ली के AIIMS (अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान) ने चारों आरोपियों के शवों की जांच करने के लिए तीन सीनियर फोरेंसिक विशेषज्ञों को हैदराबाद भेजा है।

यह हैदराबाद एनकाउंटर में मारे गए चारों आरोपियों के शवों को दूसरा पोस्टमार्टम होगी।

आपको बता दें कि तेलंगाना हाईकोर्ट ने शनिवार को हैदराबाद में पशु चिकित्सक के साथ सामूहिक दुष्कर्म व हत्या के चारों आरोपियों के शवों का दोबारा पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया था।

Delhi: The All India Institute of Medical Sciences has sent three senior forensic experts to Hyderabad to conduct the second autopsy on the bodies of the four accused who were killed in #TelanganaEncounter on December 6.