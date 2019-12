दिल्ली: किराड़ी इलाके में बड़ा हादसा, इमारत में आग लगने से 9 लोग जिंदा जले

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आग लगने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला किराड़ी इलाके से जुड़ा है।

यहां इंदर एनक्लेव में एक चार मंजिला इमारत में आग लगने 9 लोगों की जिंदा जलने से मौत दर्दनाक मौत हो गई। इमारत से आग और धुआं निकलता देख लोगों की चीखें निकल गई।

घटना की सूचना पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाने का प्रयास किया।

पुलिस ने इमारत से शवों को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

हैदराबाद एनकाउंटर: शवों के पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली AIIMS ने भेजे 3 फोरेंसिक एक्सपर्ट

#UPDATE Delhi fire Department: 9 people died in the fire which broke out in a cloth godown in Kirari late last night. https://t.co/PXShLLo593

CAA के समर्थन में उतरा 1100 बुद्धिजीवियों का धड़ा, सरकार और संसद को दी बधाई

जानकारी के अनुसार यह आग कपड़े के एक गोदाम में लगी है। घटना रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। आग की चपेट में वहां सो रहे एक दर्जन से अधिक लोग आए गए, जिनमें से 9 लोगों की झुलसने से मौत हो गई।

हादसे में मरने वाली संख्या बढ़ सकती है।

घायलों को संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि आग पहले चार मंजिला इमारत के निचले हिस्से में गोदाम में लगी।

CAA के विरोध में फिर बोले ओवैसी- NRC और NPR को बताया काला कानून

Delhi: Three people have died and 10 have been injured after a fire broke out in a cloth godown in Kirari at around 12:30 am, today. The fire has been doused and the injured have been admitted to hospital. pic.twitter.com/VDDQW0STAk