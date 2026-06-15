शेयर ट्रेडिंग में 149 करोड़ के मुनाफे का झांसा, रिटायर्ड व्यक्ति से 6.81 करोड़ रुपये ठगे, 3 गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, पीड़ित ने 11 अप्रैल से 27 मई के बीच कुल 48 अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से 6.81 करोड़ रुपये विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर किए। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दयानंद सुरेश कोलेकर (31), धनंजय सागवेकर (36) और सुक्रुत भोसले (33) के रूप में हुई है। कोलेकर और भोसले कांदिवली पश्चिम के बांदर पाखाडी क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि सागवेकर जोगेश्वरी में रहता है।