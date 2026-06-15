पुणे में दो अलग-अलग हादसों से हड़कंप: देहू रोड आयुध कारखाने में भीषण आग, धूं-धूं कर जली सरकारी बस

PMPML Bus Fire Pune Station: महाराष्ट्र के पुणे शहर में सोमवार सुबह दो अलग-अलग आगजनी की घटनाओं से हड़कंप मच गया। पहला हादसा पुणे के पास स्थित देहू रोड आयुध कारखाने (Ordnance Factory) में हुआ, जहां गोला-बारूद के परीक्षण के दौरान मैदान की सूखी घास में अचानक भीषण आग लग गई। वहीं दूसरी घटना पुणे रेलवे स्टेशन के पास की है, जहां यात्रियों से भरी एक चलती पीएमपीएमएल (PMPML) बस में अचानक आग लग गई। इन दोनों ही घटनाओं के बाद दमकल विभाग की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। राहत की बात यह रही कि दोनों घटनाओं में कोई जनहानि नहीं हुआ।