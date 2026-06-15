15 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र में मानसून पर लगा ब्रेक! IMD ने कहा- अगले 5 दिन आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं

Maharashtra Mumbai Monsoon Update: केरल में दस्तक देने के ठीक दो दिन बाद 6 जून को दक्षिण-पश्चिम मानसून ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी और कोल्हापुर के कुछ हिस्सों में प्रवेश किया था। लेकिन इसके बाद मानसून अचानक कमजोर पड़ गया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Jun 15, 2026

Monsoon 2026 Delay update

महाराष्ट्र में थमा मानसून, अगले 5 दिन नहीं होगी प्रगति- IMD (Patrika File Photo)

Maharashtra Weather Update: मानसून के इंतजार के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एक ओर विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, वहीं दूसरी ओर मुंबई, ठाणे और पालघर के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है और अगले पांच दिनों तक इसके आगे बढ़ने की संभावना नहीं है।

महाराष्ट्र में थमा मानसून, अगले 5 दिन नहीं होगी प्रगति

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून 6 जून को महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पहुंचा था। मानसून ने सिंधुदुर्ग समेत रत्नागिरी और कोल्हापुर के कुछ इलाकों में दस्तक दी थी। हालांकि इसके बाद मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लग गया।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसूनी धाराएं कमजोर पड़ने के कारण राज्य के अधिकांश हिस्सों में मानसून आगे नहीं बढ़ पा रहा है। यही वजह है कि मुंबई समेत कोंकण क्षेत्र में मानसून की एंट्री अभी भी अटकी हुई है।

इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने इस सप्ताह विदर्भ और मराठवाड़ा के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। यवतमाल, नागपुर, गोंदिया और गढ़चिरौली में गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा पुणे, सातारा, सांगली, धाराशिव, नांदेड़, लातूर और बीड समेत कई जिलों में भी मध्यम बारिश और आंधी-तूफान का अनुमान लगाया गया है।

आईएमडी अधिकारियों के अनुसार, मानसून भले ही कमजोर पड़ा हो, लेकिन पहले हुई इसकी प्रगति के कारण वातावरण में नमी बनी हुई है। साथ ही पश्चिमी हवाओं और पश्चिम बंगाल-झारखंड क्षेत्र में बने ट्रफ की वजह से राज्य के कई हिस्सों में बारिश और आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं।

बारिश के साथ हीटवेव का भी खतरा

दिलचस्प बात यह है कि जिन क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, वहीं कुछ जिलों में गर्मी भी रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच सकती है। मौसम विभाग ने अकोला, अमरावती और यवतमाल जैसे जिलों में हीटवेव जैसी स्थिति बने रहने की आशंका जताई है।

मुंबई में मानसून की एंट्री में देरी, बढ़ेगा पारा और उमस

मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए फिलहाल राहत की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग का अनुमान है कि इन जिलों में बुधवार तक उमस भरी गर्मी और कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन उसके बाद मौसम पूरी तरह शुष्क रह सकता है।

आमतौर पर मुंबई में मानसून 11 जून तक पहुंच जाता है, लेकिन इस बार 10 दिनों की देरी होने की आशंका जताई जा रही है। इतना ही नहीं, इस साल प्री-मानसून बारिश भी बेहद कम हुई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, जून महीने में अब तक मुंबई के सांताक्रूज मौसम केंद्र में केवल 13 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जबकि कोलाबा मौसम केंद्र में महज 4.2 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई है।

कब मिलेगी राहत?

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले पांच दिनों तक मानसून की प्रगति की संभावना बेहद कम है। ऐसे में मुंबई और आसपास के इलाकों में गर्मी और उमस बनी रह सकती है। हालांकि राज्य के आंतरिक जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है। पांच दिन के बाद मानसून सक्रीय होगा और मुंबई सहित राज्य के कई हिस्सों में अगले हफ्ते सीजन की पहली भारी बारिश हो सकती है।  

माथेरान की मशहूर टॉय ट्रेन 4 महीने के लिए बंद, घुमने निकलने से पहले पढ़ लें यह जरूरी अपडेट

ये भी पढ़ें
Matheran toy train update

खबर शेयर करें:

Published on:

15 Jun 2026 04:41 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र में मानसून पर लगा ब्रेक! IMD ने कहा- अगले 5 दिन आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

Suriya की ‘Karuppu’ कैसे बनी 300 करोड़ की हिट? रिलीज से पहले विवाद ने बढ़ाई थी मुश्किलें

Suriya Karuppu Movie Financial Crisis
टॉलीवुड

कॉकरोच जनता पार्टी विवाद में पवन कल्याण की एंट्री, प्रकाश राज पर लगाए गंभीर आरोप

Prakash Raj and Pawan Kalyan
टॉलीवुड

शेयर ट्रेडिंग में 149 करोड़ के मुनाफे का झांसा, रिटायर्ड व्यक्ति से 6.81 करोड़ रुपये ठगे, 3 गिरफ्तार

Mumbai Online Trading Scam
मुंबई

पुणे में दो अलग-अलग हादसों से हड़कंप: देहू रोड आयुध कारखाने में भीषण आग, धूं-धूं कर जली सरकारी बस

Pune Ordnance Factory Fire
मुंबई

370 बिरयानी विवाद पर फूटा ‘मां बहन’ स्टार्स का गुस्सा, बोले- ‘ये की गलत है’

हिमांशु जांगड़ा और गीतांजलि कुलकर्णी
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.