महाराष्ट्र में मानसून पर लगा ब्रेक! IMD ने कहा- अगले 5 दिन आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं

Maharashtra Weather Update: मानसून के इंतजार के बीच भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने महाराष्ट्र के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। एक ओर विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के कई हिस्सों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई गई है, वहीं दूसरी ओर मुंबई, ठाणे और पालघर के लोगों को अगले कुछ दिनों तक गर्मी और उमस का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है और अगले पांच दिनों तक इसके आगे बढ़ने की संभावना नहीं है।