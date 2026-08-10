पीएम केयर्स फंड से मिला CJP आंदोलन को पैसा, जांच करा लो… पत्रकार के सवाल पर बोले आशुतोष रांका

CJP Funding: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के जंतर-मंतर आंदोलन को मिलने वाली फंडिंग को लेकर पूछे गए एक सवाल पर संगठन के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने लाइव डिबेट के दौरान ऐसा बयान दिया, जिससे नया सियासी विवाद खड़ा हो गया है। जब पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि सीजेपी आंदोलन को आखिर पैसा कहां से मिला? इसके जवाब में रांका ने तंज कसते हुए कहा कि सीजेपी को मिलने वाली पूरी फंडिंग पीएम केयर्स फंड से मिली है और इसकी जांच होनी चाहिए।