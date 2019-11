झारखंडः बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, विकास का वादा और 65 पार का दावा

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में करारी शिकस्त के बाद अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस अगले प्रदेश में होने वाले चुनाव पर टिक गया है। बुधवार को बीजेपी ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2019 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। बीजेपी ने इस घोषणा पत्र को भी पिछले चुनावों की तरह संकल्प पत्र ही नाम दिया है।

बीजेपी का संकल्प पत्र रांची के बीएनआर होटल में जारी किया गया।

इस मौके पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, अर्जुन मुंडा, ओम माथुर, मुख्यमंत्री रघुवर दास और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा मौजूद रहे।

घोषणापत्र जारी करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि हमने 2014 के चुनाव में जो वायदे किये थे उनमें से 90 फीसदी को पूरा किया।

