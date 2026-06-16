रेलवे की भर्ती एक्सप्रेस: अगले छह महीने से एक साल में 55 हजार से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्ति

रेलवे के अधिकृत सूत्रों ने बताया कि सबसे बड़ी भर्ती ग्रुप-डी (लेवल-1) की है, जिसमें 32,438 पदों के लिए परीक्षा हो चुकी है। इसके अलावा सहायक लोको पायलट (एएलपी), एनटीपीसी स्नातक स्तर, एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट स्तर, जूनियर इंजीनियर तथा सेक्शन कंट्रोलर पदों की भर्ती प्रक्रिया भी आगे बढ़ रही है। रेलवे के तय कार्यक्रम के अनुसार एएलपी भर्ती के अंतिम परिणाम दिसंबर 2026 तक आने की संभावना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वार्षिक भर्ती कैलेंडर और रिक्तियों की नियमित अधिसूचना से उम्मीदवारों को अपनी तैयारी की बेहतर योजना बनाने में मदद मिली है। रेलवे अब विभागीय परीक्षाओं को भी पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) प्रणाली में स्थानांतरित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।