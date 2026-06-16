जल्दी हो सकते हैं यूपी, यूके चुनाव? नितिन नवीन ने नेताओं को किया अलर्ट, BJP ने उतार दिए कार्यकर्ता; पंजाब में अरविंद केजरीवाल भी सक्रिय

Census and Elections India: देश के पांच राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव होने है। इसी बीच अटकलें लगाई जा रही है कि इन राज्यों में इसी साल यानी 2026 के अंत तक चुनाव हो सकते है। इसको लेकर बीजेपी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को तैयारी करने का निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। पंजाब में AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक रैली में कहा था कि मुझे सूचना मिली है कि विधानसभा चुनाव जल्दी कराए जा सकते हैं।