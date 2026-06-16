Breaking News: सरगुजा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के प्रतिष्ठान पर ईडी का छापा, DMF से जुड़ा है मामला, देखें Video

बता दें कि इससे पूर्व भी अंबिकापुर में कांग्रेस नेताओं (Ambikapur Congress leaders) तथा बड़े कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर ईडी और आईटी की टीमें छापामार कार्रवाई कर चुकी हैं। फिलहाल राकेश गुप्ता के प्रतिष्ठान में कार्रवाई चल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ईडी की टीम राकेश गुप्ता व उनके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है।

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