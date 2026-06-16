16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

Breaking News: सरगुजा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के प्रतिष्ठान पर ईडी का छापा, DMF से जुड़ा है मामला, देखें Video

Ambikapur Breaking News: ईडी की टीम ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता के प्रतीक्षा बस स्टैंड से लगे रिंग रोड स्थित मॉनसून एग्रो एजेंसी में दी है दबिश, खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज

2 min read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jun 16, 2026

Ambikapur breaking, Breaking news, ED raid

ED raid, दुकान में फोर्स की मौजूदगी में जारी है कार्रवाई (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। सरगुजा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश गुप्ता के अंबिकापुर स्थित मॉनसून एग्रो एजेंसी पर ईडी (ED raid in Ambikapur) की टीम छापा मारा है। बताया जा रहा है कि टीम सुबह ही उनके प्रतिष्ठान में पहुंची है। मामला डीएमएफ से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ईडी की टीम यहां दस्तावेज खंगाल रही है। ईडी की इस कार्रवाई से पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष समेत उनके समर्थकों में हडक़ंप मचा हुआ है।

बता दें कि कांग्रेस शासनकाल में डीएमएफ में घोटाले (DMF Scam) का मामला सामने आया था। मामले की जांच ईडी की टीम द्वारा की जा रही है। इस संबंध में प्रदेश भर में कांग्रेसी नेताओं व कारोबारियों के खिलाफ ईडी की टीमें लगातार छापामार कार्रवाई कर रही हैं।

इसी कड़ी में ईडी की टीम ने मंगलवार की सुबह सरगुजा जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राकेश गुप्ता (Congress former Surguja president) के रिंग रोड गंगापुर के पास स्थित मानसून एग्रो एजेंसी में छापा मारा। गड़बड़ी की आशंका पर टीम द्वारा यहां दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं।

अब तक यह पता नहीं चल सका है कि कौन-कौन से दस्तावेज जब्त किए गए हैं। मानसून एग्रो एजेंसी से कृषि उपकरण समेत खेती किसानी से संबंधित अन्य सामानों की बिक्री की जाती है।

ED raid in Congress leader shop: भारी सुरक्षा बल तैनात

छापामार कार्रवाई के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी की आशंका को देखते हुए सीआरपीएफ जवानों को तैनात किया गया है।

बता दें कि इससे पूर्व भी अंबिकापुर में कांग्रेस नेताओं (Ambikapur Congress leaders) तथा बड़े कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर ईडी और आईटी की टीमें छापामार कार्रवाई कर चुकी हैं। फिलहाल राकेश गुप्ता के प्रतिष्ठान में कार्रवाई चल रही है। वहीं बताया जा रहा है कि ईडी की टीम राकेश गुप्ता व उनके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ कर रही है।
आगे खबर का अपडेट हम देते रहेंगे….

Crime Against Women: फुफेरे भाई के सामने ही युवती की 3 युवकों ने लूट ली आबरू, भाई के बांध दिए थे हाथ-पैर

ये भी पढ़ें
Crime against women, Gang rape

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

16 Jun 2026 03:27 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Breaking News: सरगुजा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के प्रतिष्ठान पर ईडी का छापा, DMF से जुड़ा है मामला, देखें Video

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Good News: अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पहली बार बेडसोर की फ्लैप सर्जरी सफल, अब नहीं जाना पड़ेगा बड़े शहर

Good news, Bedsore, Bedsore flap surgery
अंबिकापुर

Drug paddler Arrested: पिट्ठू बैग में 2 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन भरकर ग्राहक का कर रहा था इंतजार, लेकिन पहुंच गई आबकारी पुलिस

Drug paddler arrested, drug injection seized
अंबिकापुर

Ambikapur Crime: ढोंगी बाबा ने महिला को मंदिर भेजकर बेटी की लूट ली आबरू, कहा था- चावल के 151 दाने चढ़ा आओ, अच्छा रिश्ता आएगा, जॉब भी लगेगी

Ambikapur crime, Girl raped, Dhongi baba raped girl
अंबिकापुर

Farmer Murder Case: ट्रैक्टर से कुचलकर किसान की हत्या करने वाले 8 आरोपी जेल दाखिल, जमीन का था विवाद

Farmer murder case
अंबिकापुर

Poisoning Case: महिला की जहर खाकर मौत, पिता बोला- दामाद ने मारपीट कर जबरदस्ती मेरी बेटी को खिलाया कीटनाशक

Poisoning case
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.