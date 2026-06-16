Monsoon Update: मानसून की सुस्त हुई चाल, 17-18 जून को कहां होगी बारिश? जानें ताजा पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने एडवाइजरी जारी करते हुए मछुआरों को सलाह दी है कि वे 20 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में न जाएं। इसके अलावा, बारिश से प्रभावित इलाकों के किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था करने और खड़ी फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। वहीं, आम लोगों को आंधी-तूफान के दौरान बिजली गिरने और तेज हवाओं जैसे खतरों से सतर्क रहने को कहा गया है।