‘मेरे पास ईरान पर हमले करने के अलावा कोई चारा नहीं था’, नई डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था, जिसके चलते पश्चिम एशिया में लगातार अस्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा था। पिछले सप्ताह अमेरिकी कार्रवाई और उसके बाद शुरू हुई कूटनीतिक बातचीत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ नई डील को लेकर बडा बयान देते हुए कहा है कि उनके पास पिछले सप्ताह ईरान पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ट्रंप ने दावा किया कि अब दोनों देशों के बीच हुआ समझौता फेयर और अच्छा है। ट्रंप के इस बयान से क्षेत्र में स्थिरता आने की उम्मीद बढ़ी है।