16 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘मेरे पास ईरान पर हमले करने के अलावा कोई चारा नहीं था’, नई डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को मजबूरी बताते हुए नई अमेरिका-ईरान डील को सफल करार दिया। जी7 सम्मेलन में ट्रंप ने कहा कि अगला चरण आसान होगा, वहीं कतर ने इस समझौते को मध्य पूर्व के लिए सकारात्मक बताया है।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jun 16, 2026

Donald Trump

G7 बैठक को संबोधित करते डोनाल्ड ट्रंप (फोटो- Eyal Yakoby एक्स पोस्ट)

अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था, जिसके चलते पश्चिम एशिया में लगातार अस्थिरता का माहौल देखने को मिल रहा था। पिछले सप्ताह अमेरिकी कार्रवाई और उसके बाद शुरू हुई कूटनीतिक बातचीत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ नई डील को लेकर बडा बयान देते हुए कहा है कि उनके पास पिछले सप्ताह ईरान पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ट्रंप ने दावा किया कि अब दोनों देशों के बीच हुआ समझौता फेयर और अच्छा है। ट्रंप के इस बयान से क्षेत्र में स्थिरता आने की उम्मीद बढ़ी है।

खबर अपडेट की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Jun 2026 03:41 pm

Hindi News / National News / ‘मेरे पास ईरान पर हमले करने के अलावा कोई चारा नहीं था’, नई डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Monsoon Update: मानसून की सुस्त हुई चाल, 17-18 जून को कहां होगी बारिश? जानें ताजा पूर्वानुमान

India monsoon weather update
राष्ट्रीय

Breaking News: सरगुजा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष के प्रतिष्ठान पर ईडी का छापा, DMF से जुड़ा है मामला, देखें Video

Ambikapur breaking, Breaking news, ED raid
अंबिकापुर

भाजपा को हटाने के लिए गठबंधन बने तो मैं जुड़ने के लिए तैयार : ओवैसी

AIMIM President Asaduddin Owaisi News
राष्ट्रीय

डीके शिवकुमार को CM बनाने का मामला, हाई कोर्ट ने PIL को कर दिया खारिज, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना

CM DK Shivakumar amid Karnataka portfolio dispute.
राष्ट्रीय

‘दीदी के खिलाफ बगावत तो कर ही नहीं सकते’, TMC छोड़ने के बाद बागी सांसद रचना बनर्जी ने बताई अपनी मजबूरी

Rachna Banerjee on Mamata Banerjee, Rachna Banerjee, Mamata Banerjee, TMC Rebel MPs, Rachna Banerjee Statement, Trinamool Congress Crisis, Rachna Banerjee on TMC,
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.