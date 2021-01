कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी के पद से मुक्त होने की मांग की, ट्वीट के जरिए कही ये बात

पटना। बिहार के सियासी गलिरारे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। खबर के अनुसार बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने पार्टी पदों से मुक्त होने की अपील की है। शक्ति सिंह गोहिल ने सोमवार को ट्वीट कर अपनी इच्छा को जनता और पार्टी नेतृत्व के सामने रखी।

Due to some personal reasons, I have requested Congress high command to relief me from the post of Bihar in-charge and assign me some other post for the next few months: Shaktisinh Gohil, Congress to ANI (file pic) pic.twitter.com/0izbNCBdgU