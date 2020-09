LAC पर फिर हिंसक झड़प की साजिश, भाले-बंदूके लेकर पहुंचे चीनी सैनिक

नई दिल्ली। पूर्वी लद्दाख ( Ladakh border ) में अपनी नापाक चाल में मुंह की खाने के बाद बौखलाया चीन शायद बड़ी साजिश रच रहा है। भारत-चीन सीमा पर सोमवार-मंगलवार रात को हुई फायरिंग के बाद से करीब 40-50 चीनी सैनिक भाले, तेज धार हथियार और बंदूकों से लैस होकर पूर्वी लद्दाख में रेजांग ला के उत्तर में ऊंचाई वाले इलाकों पर भारतीय सेना की तैनाती से कुछ मीटर की दूरी पर आ गए हैं। सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना को उसकी पोजिशन से हटाने के लिए चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ( People Liberation Army ) या पीएलए नए सिरे से कोशिश कर सकती है।

दरअसल, एक बार फिर से सीमा पर तनाव बढ़ने के साथ भारतीय सेना के शीर्ष नेतृत्व ने कई चरण का विचार-विमर्श किया है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी शीर्ष अधिकारियों संग बैठक भी की। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने रक्षा मंत्री को ताजा हालात के बारे में जानकारी दी।

भारतीय सेना द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक सीमा पर स्थिति को बिगाड़ने के लिए चीन उकसाने वाली हरकतों को जारी रखे है। वो पीएलए के जवान थे, जिन्होंने भारतीय सैनिकों को भयभीत करने की कोशिश में कुछ राउंड हवाई फायरिंग की। भारतीय सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने बताया कि भारतीय सेना ने ना तो किसी भी स्तर पर एलएसी पार की और ना ही फायरिंग समेत कोई आक्रामक ढंग अपनाया।

Chinese soldiers armed with stick machetes during their deployment along the Line of Actual Control (LAC) in Eastern Ladakh sector. pic.twitter.com/QmSGkJLoYw