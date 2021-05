कोरोना संक्रमित पिता ने मांगा पानी, बेटी ने देना चाहा, तो मां ने रोक दिया, हुई मौत

नई दिल्ली।

कोरोना महामारी (Coronavirus) की दूसरी लहर का कहर जारी है। रोज नए दुखद और वीभत्स मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच चर्चा है कि इसी तरह की एक दुखद घटना आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में हुई है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पत्रिका के पास भी यह वीडियो मौजूद है, मगर हम यह पुष्टि नहीं कर रहे कि यह कब का और किस तरह के मामले का है।

सोशल मीडिया पर चल रही रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में काम करने वाले 50 वर्षीय एक व्यक्ति को कोरोना हो गया था। संक्रमित होने के बाद वह व्यक्ति अपने गांव श्रीकाकुलम लौटा। हालांकि, उसे गांव में घुसने नहीं दिया गया। गांव के बाहर खेत में झोपड़ी डालकर वह रह रहा था।

A girl tried to save her father who is suffering with covid postive.She tried her best to save.but her father is no more.The incident happened in dist:srikakulam Mandal:sigadam(pin:532148)

