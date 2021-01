Corona vaccination : केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवधन बोले - टीका Covid-19 के खिलाफ जंग में संजीवनी का काम करेगी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान की शुरुआत करने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्ध्रन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कोरोना का यह टीक देशवासियों के साथ दुनियाभर के लोगों के लिए संजीवनी साबित होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन विकसित करने के काम में करीब एक साल से देश देशभर के डॉक्टर और वैज्ञानिक जुटे थे। हमें इसमें सफलता मिली। यह भारत के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी सफलता है जो भारत की हेल्थ सेक्टर में मजबूत दखल को दर्शाता है।

Delhi: A sanitation worker becomes the first person to receive COVID-19 vaccine jab at AIIMS. Union Health Minister Harsh Vardhan is also present. pic.twitter.com/iDIVIKqvEi