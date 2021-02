Corona vaccine : फाइजर ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए भारत में दायर आवेदन वापस लिया

नई दिल्ली। अमरीकी दवा कंपनी फाइजर ने भारत में कोविड-19 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को लेकर दायर आवेदन वापस ले लिया है। फाइजर के प्रवक्ता ने कहा कि इमरजेंसी इस्तेमाल का अधिकार हासिल करने को लेकर हमारा प्रयास आगे भी जारी रहेगा। डीसीजीआई की ओर से इस बाबत अतिरिक्त जानकारी मुहैया कराने को कहा गया था।

Pfizer withdraws emergency use request for its COVID vaccine in India



Read @ANI Story | https://t.co/uIUftlAZbF pic.twitter.com/iiyfMBJTLD