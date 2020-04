बिहार: 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले, कुल आंकड़ा 60 के पार

पटना। कोरोना वायरस का प्रकोप इस वक्त बिहार में भी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे के अंदर बिहार में 17 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसी के साथ बिहार में कोरोना मामलों की कुल संख्या 60 पहुंच गई है।

सिवान में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले

वहीं बिहार का सिवान जिला कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। सिवान में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए हैं। शुक्रवार को सिवान के दो और लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद इस जिले में कोरोना के टोटल मामले 29 हो गए। ये जानकारी शुक्रवार को बिहार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से दी गई।

