Coronavirus: दिल्ली में बीते 24 घंटे में 246 मामले सामने आए, आठ लोगों की मौत

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार घटते जा रहे हैं। यहां पर लगातार पांच सौ से कम मामले सामने आ रहे हैं। यहां पर बीते 24 घंटे में 246 नए मामले सामने आए हैं और आठ लोगों की मौत हो गई। यहां पर अब तक कुल मामलों की संख्या 6,32,429 तक हो चुकी है।

यहां पर सक्रिय मामले 2,544 हो चुके हैं। अब तक यहां पर मौत के मामले 10,746 हो चुके हैं। वहीं अब तक यहां पर 6,19,139 को अस्पताल से छुटी मिल चुकी है।

Delhi reported 246 new COVID-19 cases, 385 discharges, and 8 deaths in the last 24 hours, as per Delhi Health Department



Total cases: 6,32,429

Active cases: 2,544

Death toll: 10,746

Total discharges: 6,19,139 pic.twitter.com/YUnxcLq8WK