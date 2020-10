COVID-19: देश में कोरोना का आंकड़ा 80 लाख के पार, 24 घंटे में आए इतने नए मामले

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस (coronavirus in India) का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस महामारी को रोकने और उसकी चेन को तोड़ने के लिए कई सारी पाबंदियां और लॉकडाउन लागू है, लेकिन कोरोना अपना पैर पसारता ही जा रही है। आलम ये है कि देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 80 लाख के पार पहुंच गया है।

With 48,648 new #COVID19 infections, India's total cases surge to 80,88,851. With 563 new deaths, toll mounts to 1,21,090.



Total active cases are 5,94,386 after a decrease of 9301 in last 24 hrs.



Total cured cases are 73,73,375 with 57,386 new discharges in last 24 hrs. pic.twitter.com/BhmWaxSyCJ