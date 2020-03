Coronavirus: घर पर बना रहे हैं सैनेटाइजर तो इन चीजों को कभी ना मिलाएं एक साथ

नई दिल्ली। कोरोना वायरस को लेकर जारी विश्वव्यापी युद्ध के बीच लोग हाथ धोने और घर के सैनेेटाइजेशन में भी जुटे हुए हैं। कई जगह सैनेटाइजर की कमी के चलते लोग घरों के भीतर रखे तमाम सामान मिलाकर देसी सैनेटाइजर बनाने में भी जुटे हैं। हालांकि विशेषज्ञों की मानें तो घर में इन्हें बनाते वक्त सावधानी बहुत जरूरी है और किसी भी प्रोडक्ट को किसी में भी मिलाना बहुत खतरनाक साबित हो सकता है।

जानिए किन उत्पादों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए।

डाक्टरों ने दी बड़ी चेतावनी, मास्क पहनने वाले लोगों से भी है कोरोना वायरस के फैलने का खतरा

ब्लीच और सिरका

सैनेटाइजर बनाने के लिए ब्लीच और सिरके को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इन दोनों को मिलाने पर क्लोरीन गैस बनती है जिससे खांसी, सांस लेने में तकलीफ, आंखों में जलन और पानी निकलने की परेशानी हो सकती है।

Please be mindful and use caution when cleaning! #RVCfire #Safety pic.twitter.com/jUPOxmNaR9