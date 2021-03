कोरोना का खौफ: हिमाचल प्रदेश में शिक्षण संस्थान बंद, होली समारोह पर रोक

नई दिल्ली। कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के कारण, हिमाचल प्रदेश सरकार ने होली उत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही 4 अप्रैल तक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है। इसमें केवल उन कक्षाओं के विद्यार्थियों को छूट दी गई है, जिनकी परीक्षा होने वाली है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में यहां एक उच्च-स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया।

