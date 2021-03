कोरोना का खौफ: गृह मंत्रालय का राज्यों को पत्र, त्योहारी सीजन में उठाएं सख्त कदम

नई दिल्ली। देश में बढ़ते कोरोना वायरस केसों के बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों को सख्त कदम उठाने को कहा है। कंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। अजय भल्ला ने अपने पत्र में राज्य सरकारों को लिखा है कि वो आने वाले त्योहारों को लेकर सख्त कदम उठाएं।

COVID-19: महाराष्ट्र में कोरोना के 35 हजार से ज्यादा केस, 111 लोगों की मौत

Union Home Secretary Ajay Bhalla writes to all states and Union Territories to take necessary measures in view of upcoming festivals. #COVID19 pic.twitter.com/3oVLRUVDYr