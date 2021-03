Coronavirus: दिल्ली में कोरोना के 1515 नए मामले, पांच लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश में कोरोना वैक्सीनेशन के विस्तार के साथ ही संक्रमितों की संख्या में भी तेजी के साथ बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अक्टूबर के बाद से पहली बार कोरोना वायरस के 53,476 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं, राष्ट्रीय राजधानी की अगर बात करें तो बीते एक दिन में यहां कोरोना के 1515 केस सामने आए हैं। जबकि इस दौरान पांच लोगों की मौत हो गई है। हालांकि 903 लोग कोरोना को हराकर अपने घर लौट गए हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में कोरोना के कुल केसों की संख्या 6,52,742 हो गई है।

दिल्ली एक नजर—

कुल केस: 6,52,742

कुल रिकवरी: 6,36,267

कुल सक्रिय केस: 5,497

कुल मौत : 10,978

Delhi reports 1,515 new COVID-19 cases, 903 recoveries, and 5 deaths in the last 24 hours



Total cases: 6,52,742

Total recoveries: 6,36,267

Active cases: 5,497

Death toll: 10,978 pic.twitter.com/LXaoqX7CRS