Coronavirus: स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बारे में रेल मंत्रालय ने दी बड़ी जानकारी

नई दिल्ली। बीते 25 मार्च से लागू देशव्यापी लॉकडाउन में देशभर के सार्वजनिक परिवहन के साधन नहीं चल रहे हैं। हालांकि दो दिन पहले भारतीय रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों के संचालन की घोषणा की, जिसे लेकर लोगों में गफलत का माहौल फैल गया। अब रेल मंत्रालय ने देश के विभिन्न हिस्सों में चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है।

रेल मंत्रालय ने शनिवार को इस बारे में स्थिति को स्पष्ट करते हुए बयान जारी किया। इसके मुताबिक देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों, श्रद्धालुओं, पर्यटकों, छात्रों और कुछ अन्य लोगों के लिए स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इन्हें राज्य सरकारों के विशेष आग्रह पर चलाया जा रहा है।

Ministry of Railways 'clarified' that few special trains which are being run for migrants workers and other persons stranded at different places, are being operated on request of state governments only.



