शराब का ठेका खुलते ही लॉकडाउन का कबाड़ा, अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना केस और मौत

नई दिल्ली। देश में सोमवार से लॉकडाउन 3.0 के लागू होने के साथ ही सरकार ने शराब-गुटका-सिग्रेट की दुकानों को खोलने की छूट दे दी। शराब के ठेकों के बाहर उमड़ी जबर्दस्त भीड़ ने अब तक देश में चल रहे सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाईं और नजीता यह रहा कि देश में पहली बार एक दिन में कोरोना वायरस के केस की संख्या जबर्दस्त ढंग से बढ़ते हुए 3900 पहुंच गई और एक ही दिन में सबसे ज्यादा 195 लोगों की जान चली गई। भले ही शराब ठेके खुलने और कोरोना वायरस केस-मौत के आंकड़े बेहद तेजी से बढ़ने के बीच कोई संबंध हो या ना हो, लेकिन यह तेजी बहुत भयावह है।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के डेली अपडेट के मुताबिक भारत में मंगलवार को COVID-19 पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 46,433 पहुंच गई है, जिसमें से देश में 32,134 एक्टिव केस हैं। अब तक देश भर में 12,727 लोग कोरोना वायरस से ठीक/डिस्चार्ज/माइग्रेट हो चुके हैं और 1568 की मौत हो गई है।

सोमवार से देश भर के अलग-अलग इलाकों में लॉकडाउन से दी गई छूट के बाद अब तक देश में 24 घंटों के भीतर सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केस और इस महामारी से होने वाली मौत के आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में COVID-19 के 3900 नए मामले सामने आए हैं और 195 लोगों की मौत हुई है।

#WATCH Delhi: A man showers flower petals on people standing in queue outside liquor shops in Chander Nagar area of Delhi. The man says, "You are the economy of our country, government does not have any money". #CoronaLockdown pic.twitter.com/CISdu2V86V — ANI (@ANI) May 5, 2020

सोमवार को देश भर के तमाम राज्यों में मौजूद शराब के ठेकों के बाहर सुबह से ही भारी भीड़ जुटी दिखाई दी। कई जगह किलोमीटर से ज्यादा लंबी कतारें देखी गईं तो तमाम स्थानों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। तमाम इलाकों में ठेका खुलने के कुछ ही घंटों के भीतर आउट ऑफ स्टॉक का बोर्ड लगा दिया गया।

इन सबके बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार सुबह तक अंडमान निकोबार में 33 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं, लेकिन इनमें से 32 को अब तक इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। आंध्र प्रदेश में यह संख्या 1650 हो गई है, जिनमें से 524 को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 36 किया मौत दर्ज की गई है।

अरुणाचल प्रदेश कोरोना मुक्त राज्य बना हुआ है। असम में मंगलवार सुबह तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 43 हो गई, जिनमें से 32 डिस्चार्ज और एक की मौत शामिल है। बिहार में आंकड़ा 528 पहुंच चुका है और इनमें से 130 डिस्चार्ज और चार की मौत हुई है। चंडीगढ़ में 102 केस में 21 डिस्चार्ज और एक की मौत हुई है।

Delhi: Large crowd of people seen at a government liquor shop in Jhandewala area; social distancing norms being flouted. Delhi Government has imposed a "Special Corona Fee" of 70% tax on Maximum Retail Price (MRP) of the liquor. pic.twitter.com/kQKvWwjkLk — ANI (@ANI) May 5, 2020

छत्तीसगढ़ में कोरोना केस 58 पहुंच गए हैं, जिनमें 36 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राजधानी दिल्ली में कोरोना केस में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब तक राजधानी में 4898 केस सामने आए हैं, जिनमें 1431 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 64 लोगों ने दम तोड़ दिया है।

गोवा अभी भी कोरोना वायरस फ्री राज्य बना हुआ है। गुजरात में कुल केस 5804 हो गए हैं, जिनमें से 1195 डिस्चार्ज और 319 की मौत हो गई है। हरियाणा में 517 मामलों में से 254 डिस्चार्ज और 6 मौत शामिल हैं। हिमाचल में अब तक 41 केस में से 34 को डिस्चार्ज किया गया है और एक की मौत हुई है। जम्मू कश्मीर में आंकड़ा 726 पर है, जिसमें 303 डिस्चार्ज और 8 की मौत हुई है।

झारखंड में अब तक कुल 115 केस आए हैं, जिनमें 27 को डिस्चार्ज किया गया और तीन की मौत हुई। कर्नाटक में 651 केस में 321 डिस्चार्ज और 27 की मौत हुई है। केरल में कुल केस 500 हो गए हैं, जिनमें 462 डिस्चार्ज और चार की मौत है। लद्दाख में 41 केस में से यहां 17 की मौत हुई है।

3900 #COVID19 cases & 195 deaths have been reported in the last 24 hours, the largest spike till now in both: Ministry of Health and Family Welfare https://t.co/Wi2KQBflAr — ANI (@ANI) May 5, 2020

मध्य प्रदेश में अब तक आंकड़ा 2942 हो गया है, जिसमें 798 डिस्चार्ज और 103 की मौत हुई है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों की संख्या सर्वाधिक 14541 पहुंच गई है। यहां 2465 को डिस्चार्ज किया गया और 583 की मौत हो गई है। मणिपुर अभी भी कोरोनामुक्त राज्य बना हुआ है। मेघालय में 12 मामले सामने आए हैं, मिजोरम में एक जबकि ओडिशा में 169 मामले। ओडिशा में 60 डिस्चार्ज और एक की मौत हुई है।

पुडुचेरी में कुल 8 मामलों में से 5 को डिस्चार्ज किया गया। पंजाब में कुल 1233 केस में से 121 डिस्चार्ज और 23 की मौत हुई है। राजस्थान में 3061 केस में 1394 डिस्चार्ज और 77 की मौत हुई है। तमिलनाडु में कुल संख्या 3530 हो गई है और 1409 को डिस्चार्ज व 31 की मौत हो गई है।

तेलंगाना में 1085 केस में से 585 डिस्चार्ज और 29 की मौत हुई है। त्रिपुरा के 29 मामलों में से 2 को डिस्चार्ज किया गया है। उत्तराखंड में 60 मामलों में से 40 डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा बढ़कर 2766 हो गया है, जिनमें से 802 को डिस्चार्ज किया गया है और 50 की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 1259 केस में 218 डिस्चार्ज और 133 की मौत हुई है।