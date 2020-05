Lockdown 3.0: प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर वेणुगोपाल-सुरजेवाला ने साधा केंद्र पर निशाना

नई दिल्ली। लॉकडाउन 3.0 ( coronavirus Lockdown ) में प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए रेलवे की सेवाओं के एवज में टिकट के पैसे लेने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने केंद्र की BJP सरकार को घेरा है। सोमवार सुबह कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ( Sonia Gandhi ) ने घोषणा की थी कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ऐसे गरीब-प्रवासी मजदूरों ( Migrant Labourers ) की घर वापसी का खर्च उठाएगी। इसके बाद कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी केंद्र पर निशाना साधा है।

प्रवासी मजदूरों-कामगारों के लिए कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा ऐलान, सोनिया गांधी ने खुद दी जानकारी

केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमारे गरीब प्रवासी मजदूर लॉकडाउन ( Lockdown ) के बाद मुसीबत में हैं। कांग्रेस पहले दिन से इनके लिए आवाज उठा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस ओर दिलाया, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। ऐसे में कांग्रेस को यह कदम उठाना पड़ा।

वेणुगोपाल ( KC Venugopal ) ने आगे कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सभी प्रदेश अध्यक्षों से कहा था कि जब सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है तो हमें कुछ करना पड़ेगा।

वेणुगोपाल ने कहा कि हमने कांग्रेस के सभी प्रदेश अध्यक्षों से कहा है कि वह अपने-अपने राज्यों के मुख्य सचिवों से बात कर टिकट की राशि का भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू करें। कर्नाटक में प्रदेश कांग्रेस ने एक करोड़ रुपए का भुगतान भी कर दिया है। यदि वहां और जरूरत पड़ती है तो दी जाएगी।

प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर सरकार की बढ़ गई टेंशन, आनन-फानन में अधिकारियों को दिए निर्देश

वहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर अडिग है। इसलिए कांग्रेस को यह ऐतिहासिक कदम उठाना पड़ा। भाजपा नेता कहते हैं कि उनके खून में व्यापार है। इसलिए सरकार का मजदूरों से व्यवहार इस तरह का है।

As directed by Hon'ble Congress President, I request all PCCs to mobilize all possible local resources to help the migrants to purchase tickets to get back home. Please contact AICC, if you need any further assistance. pic.twitter.com/h8BwDqFGXj